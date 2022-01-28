 الصحة التونسية: تطعيم 5144 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الصحة التونسية: تطعيم 5144 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 10:42 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 5 آلاف و144 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي وحتى الآن بلغ 6 ملايين و217 ألفا و64 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و579 ألفا و158 شخصا، بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و637 ألفا و906 أشخاص بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.
وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و722 ألفا و944 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و821 ألفا 721 شخصا، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

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