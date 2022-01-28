هشام يكن: كيروش لن يغير طريقة لعبه أمام المغرب

توقع هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يلعب منتخب مصر أمام المغرب، بنفس الطريقة التي لعب بها أمام كوت ديفوار، موضحا أن أي لاعب وسط يحصل على مهام هجومية من الصعب أن يرضى بدور الديفندر فيما بعد».

وأضاف يكن في تصريحات تليفزيونية: «التأليف هيخسرنا، كيروش لا يملك رفاهية تغيير خطة اللعب، أتوقع أن يكون لقاء المغرب في مستوى يليق بالمنتخبين، وأحذر المنتخب من الكرات الثابتة».

وأكمل : «مصر ستصل للنهائي، وكوت ديفوار دائما طريقنا للألقاب، وأتمنى أن يكون اللاعبون في المنتخب الوطني في أفضل حالاتهم».