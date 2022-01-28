كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الإنتشار المتزايد للمتحور أوميكرون.

وسجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ألفا و 96 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 793 ألفا و582 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 24 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6678 وفاة.

وتراجع عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا إلى 316 حالة .

وحتى اليوم الجمعة، تلقى 35ر26 مليون شخص أو 4ر51% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 93ر43 مليون شخص، أي نسبة 6ر85 % من سكان البلاد.