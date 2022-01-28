 بعد تكريمه في «JoyAwards».. رامز جلال: متأسف لأي حد عملت فيه مقلب وزعلان مني - بوابة الشروق
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بعد تكريمه في «JoyAwards».. رامز جلال: متأسف لأي حد عملت فيه مقلب وزعلان مني

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 6:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 6:00 ص

عبّر الفنان رامز جلال، عن سعادته بالتتويج بجائزة أكثر برنامج مشاهدة على شبكة "mbc"، عن برنامج المقالب الذي يُقدمه في شهر رمضان، وذلك في حفل مهرجان "JoyAwards" ضمن موسم الرياض.

وقال رامز في تصريحات له عقب التكريم، إنّه كان يثق وقت تعرضه للانتقادات أن الله يحتفظ له بشيء كبير، موجّهًا الشكر لكل من دعمه في البرنامج بدءًا من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وأضاف: "أي حد عملت فيه مقلب وزعلان بتأسف له وأعتذر له.. لكن أنا عاوز أعمل مقلب في فنان العرب محمد عبده".

وأهدى رامز، الجائزة التي حصل عليها إلى ابنه "ياسر".

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