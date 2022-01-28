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تونس تقرر تمديد تعليق صلاة الجمعة لمدة أسبوعين طبقا لقرار مجلس الوزراء

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 9:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 9:45 ص

قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية تمديد تعليق صلاة الجمعة لمدة أسبوعين ، التزاما بقرار مجلس الوزراء الذى صدر أول أمس، حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس "كورونا".
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم / الخميس/- أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء تستند إلى توصيات اللّجنة العلميّة المحذّرة من سرعة انتشار عدوى فيروس "كورونا".
وأضافت أن الإجراءات السابقة تم تطبيقها في 13 يناير الماضي ، وتتمثل في تعليق صلاة الجمعة ومواصلة الصّلوات الخمس، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ، موضحة أن بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ينص على إظهار شهادة التطعيم والوضوء بالبيت وإحضار السجّادة الخاص وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.


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