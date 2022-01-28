 يونامي تعرب عن قلقها جرّاء استهداف مطار بغداد بالصواريخ - بوابة الشروق
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يونامي تعرب عن قلقها جرّاء استهداف مطار بغداد بالصواريخ

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 1:52 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 1:52 م

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)،عن قلقها البالغ جرّاء استهداف مطار بغداد بالصواريخ.
وقالت البعثة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) - ، اليوم /الجمعة/ - إنه يجب على جميع المعنيين عدم الاكتفاء بالإدانة والتحرك الفوري لاكتشاف من يقف خلف تلك الهجمات، وفي الوقت ذاته يجب تكثيف الحوار من أجل تجاوز أي خلاف سياسي".
وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جرّاء استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ، فيما أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، استمرار حركة المسافرين في مطارات البلاد كافة خصوصا في مطار بغداد الدولي".

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