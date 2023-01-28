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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم السبت، نهارا بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد ، ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري شديد البرودة علي جنوب البلاد .

نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة ، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية .

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمرتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 12

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 25 11

بنهــــا 24 12

دمنهور 23 12

وادى النطرون 24 13

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 24 12

طنطا 25 13

دمياط 24 13

بورسعيد 24 13

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 14

العريش 25 15

رفح 25 16

رأس سدر 25 14

نخل 26 07

كاترين 20 05

الطور 26 14

طابا 26 16

شرم الشيخ 26 17

الاسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 20 13

السلوم 23 12

سيوة 25 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 27 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 15

شلاتين 26 17

حلايب 26 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 25 13

الفيوم 24 12

بني سويف 25 11

المنيا 26 10

أسيوط 27 11

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 28 11

أسوان 29 15

الوادى الجديد 28 13

أبوسمبل 28 14