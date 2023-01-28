مقررة أممية تشارك بمؤتمر لحقوق الإنسان بشأن كوريا الشمالية في سول

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، إن مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشؤون كوريا الشمالية اليزابيث سالمون، سوف تزور كوريا الجنوبية الأسبوع الجاري.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المصادر قولها إن سالمون سوف تزور كوريا الجنوبية لنحو خمسة أيام اعتبارا من غد الأحد لحضور مؤتمر بشان حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وسوف تلتقي مجموعات النشطاء ذات الصلة.



وخلال المؤتمر يومي الإثنين والثلاثاء ،سوف تتحدث عن وضع حقوق المرأة والطفل في الدولة الشيوعية وسوف تستضيف جلسة.



ومن المقرر أن تلتقي سالمون، في وقت مبكر الشهر المقبل مع أسر ستة مواطنين كوريين جنوبيين محتجزين في كوريا الشمالية لإطلاعهم على جهود الأمم المتحدة لإعادتهم إلى بلادهم.



وكانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس الجمعة، أنها ستنشر تقريرها السنوي عن سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للمرة الأولى في مارس المقبل.



وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات على خلفية التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.



وفي العام الماضي، رفضت بيونج يانج مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، والتي أطلق عليها "المبادرة الجريئة" لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت خطوات نحو نزع سلاحها النووي.