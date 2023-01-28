لوفتهانزا تقترب من شراء حصة في شركة إيتا الإيطالية للطيران

اقتربت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، خطوة جديدة من الاستحواذ على جزء من شركة إيتا الإيطالية للطيران، عندما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الإيطالية، وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

وتمتلك الحكومة الإيطالية شركة "إيتا إيروايز" ، التي كانت تحمل في السابق اسم "أليطاليا"، وتمنح الاتفاقية شركة الطيران الألمانية حقوق تفاوض حصرية لشراء جزء من شركة الطيران المتعثرة.

ولم يذكر أي من الطرفين سعر الشراء.

وتستهدف لوفتهانزا الاستحواذ على حصة أقلية بشكل مبدئي، إلا أنها قالت إنها ترغب في تأمين خيارات الحصول على الأسهم المتبقية عندما تنضم للشركة.

ومنح الشركاء أنفسهم 60 يوم عمل من أجل إجراء المفاوضات الحصرية، ولذلك يمكن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في شهر أبريل.

ةكانت "إيتا" بدأت في أكتوبر 2021 كخليفة أصغر بشكل ملحوظ لشركة اليطاليا وكخليفة خال من الديون، وذلك بعد أن اضطرت اليطاليا للاستسلام بشكل نهائي رغم المساعدات الحكومية الكبيرة التي حصلت عليها إبان أزمة كورونا.

ومنذ انطلقت "إيتا"، اقتصرت نتائجها على تسجيل خسائر واضطرت إلى الاستعانة بدعم من الدولة، ويعمل لدى الشركة نحو 4000 شخص وتمتلك 66 طائرة وتبلغ حصتها السوقية داخل إيطاليا قرابة 20%.

كانت المفاوضات التي جرت مع صندوق الاستثمار الأمريكي "سيرتاريس" التي جرت مؤخرا انتهت دون التوصل إلى نتيجة إذ إن الحكومة الإيطالية لا ترغب في إعطاء أسهم "إيتا" إلا لشركات طيران فقط.

وتحاول لوفتهانزا منذ سنوات أن تجد لنفسها موضع قدم في السوق الإيطالية المهمة التي تقع على الجانب الآخر من جبال الألب والتي تجذب أعمالا أمريكية قوية، وكانت لوفتهانزا فكرت مرارا في الاستحواذ على اليطاليا.

وكانت الدولة الإيطالية أنقذت في الفترة الأخيرة شركة الطيران التي كانت تعتبر خط الطيران الرسمي لبابا الفاتيكان من خلال ضخ مبالغ مالية كبيرة، غير أن روما لم تتمكن من الحيلولة دون الإفلاس النهائي للشركة إبان أزمة كورونا.