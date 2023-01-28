 استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية.. وإعلان النتيجة قريبا - بوابة الشروق
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استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية.. وإعلان النتيجة قريبا

مروة حماد
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 11:47 ص | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 11:47 ص

تستمر مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي 25 يناير.

وبدوره، أكد محمد صحصاح مدير عام التعليم العام بالمديرية، أن أعمال التصحيح تجري في جميع المواد، وسط متابعة مستمرة لقيادات المديرية.

وأضاف أن العمل مستمر دون إجازات حتى يوم الجمعة؛ للانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات.

وأشار مدير عام التعليم، إلى إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات ومراجعتها حتى يحصل الطلاب على حقوقهم، وذلك بعد اعتمادها من وكيل المديرية ومحافظ المنوفية.

ووجه صحصاح، المقدرين للدرجات بمراعاة الشفافية عند التصحيح طبقا لنموذج الإجابة.


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