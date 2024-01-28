الأردن: ندين الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود مع سوريا

أدان الأردن اليوم الأحد "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة "خطر الإرهاب" وتأمين الحدود.

وأعرب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء، بحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية.

وقال مبيضين، إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة الأردنية.

وأكد أن "الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن الأردن".

وكان الأردن قد أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول أخرى تزويده بأنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا، وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية قرب حدود سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حمّل "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسئولية مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة.

وتعهد بايدن اليوم الأحد "بمحاسبة كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، كما أشاد "بهؤلاء الجنود المحاربين الذين قُتلوا في هذا الهجوم الخسيس والغاشم تماما".