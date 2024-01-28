مواجهات سهلة للفرق الكبرى في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت مساء اليوم، الأحد، قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بين شوطي مباراة ليفربول ونورويتش سيتي.

وجنبت القرعة الفرق الكبرى أي مواجهات صعبة، بين بعضها البعض خلال الدور المقبل من البطولة، حيث سيلعب حامل اللقب مانشستر سيتي، مباراة سهلة نسبيا أمام ضيفه لوتون تاون.

وسيلعب ليفربول، حال تأهله أمام نوريتش، ضد واتفورد أو ساوثهامبتون، أما مانشستر يونايتد في حال تخطيه ضيفه نيوبورت مساء الأحد، فسيلعب أمام الفائز من موقعة بريستول سيتي ونوتنجهام فورست.

وجاءت نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي على النحو التالي:

- وولفرهامبتون – برايتون.

- بريستول سيتي أو نوتنجهام فورست - نيوبورت أو مانشستر يونايتد.

- بورنموث - ليستر سيتي.

- تشيلسي أو أستون فيلا - ليدز أو بلايموث.

- بلاكبيرن أو ريكسهام - نيوكاسل يونايتد.

- لوتون تاون - مانشستر سيتي.

- ليفربول أو نوريتش سيتي - واتفورد أو ساوثهامبتون.

- شيفيلد وينزداي أو كوفنتري - ميدستون يونايتد.