حسام حسن: نطمح للوصول بـ مودرن فيوتشر لأبعد مدى

أعرب حسام حسن، المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر، عن سعادته بتولي المسئولية الفنية للفريق، مؤكدا على طموحه الكبير للوصول بالفريق لأبعد مدى سواء في الكونفدرالية أو الدوري الممتاز.

قال حسام حسن عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" كل الأمور مهيئة لأن نجتهد، نستطيع تقديم شئ جيد لنادي مودرن فيوتشر، اللاعبين المتواجدين في النادي جيدين، والمراكز تساعد أي مدير فني للعمل بالفكر الذي أتمناه".

أضاف حسام حسن:" النواقص الموجودة سواء من الناحية البدنية أو الفنية والفكر الذي أعمل به، هذا ما أتمنى أن يستوعبه اللاعبون في الفترة المقبلة".

أشار حسام حسن:" مع إحترامي لأي مدير فني كان متواجدا، لدي شكل أعمل به وطريقة يمكن من خلالها استغلال إمكانات اللاعبين المتواجدين، الطموح الموجود لدي مودرن فيوتشر ومشاركته في الكونفدرالية ويتواجد في مجموعة صعبة وأمامه مباراتين، طموحنا أن يصل فيوتشر للدور الثاني".

أتم حسام حسن:" نسعى للوصول لأبعد مدى، هذا طموحي وأتمنى تكون بداية مع فيوتشر، إلى جانب وجوده في مكانة جيدة في الدوري المصري، هذا ما نسعى إليه".