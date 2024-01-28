مزارعون فرنسيون يهددون بإغلاق باريس غدا

هددت منظمات تمثل مزارعين فرنسيين بإغلاق باريس لفترة غير محدودة ابتداء من غد الاثنين، لدعم المطالبة بظروف عمل ومعيشة أفضل.

وقالت نقابة صغار المزارعين ومنظمة " اف ان اس إي ايه" التي تمثل نقابات زراعية محلية إن الإغلاق سوف يبدأ الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش)، حيث سوف يتم إغلاق جميع الطرق المؤدية للعاصمة الفرنسية. ويشار إلى أن النقابتين تمثلان أغلبية المزارعين الفرنسيين.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جابريال آتال قد أعلن أمس الأول الجمعة منح المزارعين امتيازات كبيرة بعد أيام من الاحتجاجات، شهدت استخدام الجرارات لإغلاق الطرق.

وقال إنه سوف يتم سحب الزيادة المقررة على ديزل الزراعة، ومنح المزارعين المتضررين من العواصف مساعدة طارئة بقيمة 100 مليون يورو (109 مليون دولار) وتنظيم تقديم المساعدة لمزارعي النبيذ الذين يعانون من كثافة الإنتاج.

كما سوف يتم تبسيط عدد من القواعد والإجراءات على الفور. وقال آتال خلال زيارة لمزرعة بالقرب من الحدود الإسبانية "فرنسا قوة زراعية ودولة تحب مزارعيها". وأضاف "نحن لا نريد أن نعتمد على الآخرين للحصول على غذائنا".