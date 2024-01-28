المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قواعد أمريكية بالعراق وسوريا ومواقع في فلسطين

شنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، سلسلة هجمات طالت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا وأخرى داخل الأراضي الفلسطينية بالطائرات المسيرة.

وذكرت بيانات للمقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أن القصف استهدف قواعد الجيش الأمريكي قرب مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان شمالي العراق وقواعد الجيش الأمريكي في الأراضي السورية ومنها خربة عدنان والشدادي والركبان والتنف.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانات صحفية، أنها مستمرة "بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وأيضا ردا على مجازر الكيان الصهيوني في غزة وقصف معاقل الأعداء".

تأتي عمليات المقاومة الإسلامية في العراق لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بالرغم من دخول العراق في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وقوات التحالف الدولي لوضع برنامج زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والانسحاب من القواعد المتمركزة فيها في عين الأسد في محافظة الأنبار ومطار أربيل الدولي وقاعدة حرير في محيط مطار أربيل.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تتعرض لهجمات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وردا على هذه الهجمات، تم استهداف مقار الحشد الشعبي العراقي بطائرات مسيرة أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها.