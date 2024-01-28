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استبعاد سامي والثلاثي المصاب من قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونغو

عز الكلاوي
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 9:24 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 9:24 م

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الرسمي للفراعنة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب لوران بوكو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

واستبعد فيتوريا أحمد سامي والثلاثي المصاب، محمد صلاح، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد النني

وفي الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه

يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي، أحمد الشناوي، عمر كمال، علي جبر، ياسر ابراهيم، محمد حمدي، مهند لاشين، محمود حمادة، محمود عبد المنعم كهربا، مصطفي فتحي، عمر مرموش وأحمد حسن كوكا.


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