الزمالك يهزم الأهلي السعودي بثلاثية في كأس دبي للتحدي الودية

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توج الزمالك بطلاً لبطولة "كأس دبي للتحدي" الودية التي أقيمت في الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، حيث تغلب في المباراة النهائية على الأهلي السعودي بثلاثية دون رد.

سجل أهداف الزمالك شيكابالا ويوسف أوباما، والبديل عمار ياسر، بينما قدم الأبيض مباراة أفضل من تلك التي لعبها أمام الرجاء في نصف النهائي.

كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، بينما هزم الأهلي السعودي نظيره الصيني ووهان ثري تاورز.

تصدى عواد لمحاولة أهلاوية خطيرة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليبعدها إلى ركنية في الدقيقة 7 ورد الزمالك بتسديدة من مسافة بعيدة عن طريق دونجا مرت فوق العارضة.

استمر تبادل المحاولات من الفريقين، وسط أفضلية أهلاوية نسبية، بينما اعتمد الزمالك بشكل كبير على المرتدات لاسيما من الأطراف عن طريق انطلاقات مصطفى شلبي وشيكابالا.

كاد سامسون أكينيولا أن يستغل تباطؤ دفاع الأهلي، وينفرد بالمرمى، لكنه بعدما استخلص الكرة سدد كرة أرضية بجوار القائم.

وفي الدقيقة 31 نجح شيكابالا في تسجيل هدف التقدم، بعدما تسلم تمريرة رائعة من أوباما، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد في المرمى.

مع بداية الشوط الثاني، شارك محمود علاء بديلا لمحمود حمدي "الونش" الذي تعرض لإصابة إثر اصطدام مصطفى الزناري به قبل نهاية الشوط الأول، وشارك إبراهيما نداي على حساب شيكابالا.

في الدقيقة 47 استطاع الزمالك أن يسجل الهدف الثاني بمجهود فردي من سامسون أكينيولا الذي استخلص الكرة من الدفاع ومرر إلى يوسف أوباما المنفرد والذي سجل في الشباك.

لعب الأهلي بنقص عددي في الدقيقة 55 لطرد علي مجرشي بسبب الاحتكاك بدون كرة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك.

حرم القائم الأيسر لمحمد عواد، مرمى الزمالك من هدف عن طريق فهد الرشيدي لاعب الأهلي بالدقيقة 63.

كما أبعد عواد فرصة أخرى خطيرة من تسديدة في الدقيقة 68 ليحول الكرة إلى ركنية، وواصل حارس الزمالك التألق في إبعاد عدة محاولات.

سدد أوباما كرة من داخل منطقة الجزاء لتمر فوق عارضة الأهلي بالدقيقة 73.

شارك ناصر منسي ومحمد السيد على حساب سامسون أكينيولا ودونجا بالدقيقة 74.

ظل الأهلي الأكثر ضغطا ومحاولة لتعديل النتيجة ولكن دون خطورة حقيقية، بينما تراجع الزمالك لتأمين التقدم.

وشارك عمار ياسر في الهجوم بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 85، كما شارك محمد حسام "بيسو" بدلا من أوباما في الدقيقة 87.

وفور نزوله سجل عمار ياسر الهدف الثالث في الدقيقة 87 تحديدا، بعدما تابع عرضية عمر جابر من جهة اليمين بتسديدة مباشرة في الشباك.

ولعب الظهير أحمد زكي بديلا لعبدالشافي، فيما شارك سيد نيمار وحاتم سكر على حساب مصطفى الزناري وعمر جابر في الدقيقة الأخيرة.

كما استبدل الزمالك حارسه محمدعواد ليشارك بدلا منه معاذ علاء الدين