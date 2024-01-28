 الأردن: استهداف القوات الأمريكية وقع خارج حدودنا.. وميليشيات إرهابية نفذت الهجوم - بوابة الشروق
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الأردن: استهداف القوات الأمريكية وقع خارج حدودنا.. وميليشيات إرهابية نفذت الهجوم

أحمد علاء
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 7:25 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 7:25 م

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون الأردني الرسمي، أن الضربات استهدفت قاعدة التنف، ونفذتها ما سمّاها بـ"ميليشيات إرهابية".

وأوضح أن هذه الهجمات أدّت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عدد آخر من الجنود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم على قوات بلاده شمال شرق الأردن.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا فيما أصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

وتتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للكثير من الهجمات، في ظل الحرب التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقول الجماعات التي تنفذ هذه الهجمات، إن عملياتها تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية باعتبار أن الولايات المتحدة داعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما في مراحله الأولى.

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