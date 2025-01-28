النائبة أميرة صابر: عودة النازحين لشمال قطاع غزة درس في الصمود لن يُمحى من الذاكرة

قالت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة «سيخلدها التاريخ الإنساني.. ولن تمحى أبدًا من الذاكرة».

وأشادت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، بصمود الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه في الوجود على أرضه، واصفة عودة الفلسطينيين بأنها عودة إلى «رماد بيوتهم».

واستشهدت بالمشاهد المؤثرة لعودة الأشقاء في غزة سيرًا على الأقدام بعضهم يحملون أهلهم على ظهورهم بعد أن فقدوا كل شيء، مؤكدة أن حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية؛ لن تمحو بطولة وصمود الشعب الفلسطيني، الذي يقدم دروسا أبدية أمام العالم في الصمود والتمسك بالأرض والوطن.

وانتقدت ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية، متسائلة عن صمت العالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، أمام ما يتعرض له ملايين الفلسطينيين من تطهير عرقي وإبادة جماعية وممارسات إجرامية من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت إعلان مجلس النواب المصري رفضه القاطع لأي محاولة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسريا أو طوعيا، مشددة أن تهجير الفلسطينيين هو أمر غير مقبول لن يمر.