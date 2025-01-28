صمت داليا مصطفى يجيب على تساؤل انفصالها عن شريف سلامة

أثارت الفنانة داليا مصطفى، التكهنات حول انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، بعد صمتها عن الإجابة على السؤال حول هذا الأمر.

وخلال مقابلة لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة»، طرح الإعلامي عمرو الليثي سؤالا حول سبب انفصالها عن الفنان شريف سلامة.

والتزمت الفنانة داليا مصطفى الصمت، ما دفع الإعلامي عمرو الليثي للتعبير عن احترامه لوجهة نظرها بعدم التعليق، محاولا استيضاح الأمر بالاستشهاد بتصريح سابق لها للرد على مواقع التواصل الاجتماعي قالت خلاله «مش ممكن بعد 21 سنة ست تنفصل عن زوجها»، إلا أنها التزمت الصمت دون تأكيد أو نفي.

وردت بغموض على تساؤل حول «أصعب قرار اتخذته والقرار الذي تنتظر اتخاذه»، قائلة: «أصعب قرار قلته، لكن لسه لم أتخذه، ليس هناك أصعب قرار اتخذته، والقرار الأصعب سيأتي لكني لسه لم أتخذه»، في إشارة غير مباشرة محتملة للسؤال الأول.

وبشأن تأثير انفصال الأبوين على الأبناء ومدى قدرة الأبناء على مواصلة عيش حياة اجتماعية سليمة، قالت: «بالنسبة لي تجربتي مع بابا وماما لم ينفصلوا وقضوا كل حياتهم مع بعض وعلمونا إن مفيش حاجة اسمها انفصال؛ لكن أنا على مدار عمري شاهدت تجارب كثيرة انفصلت وأثرت نفسيا كثيرا جدا على الأطفال، من سن 3 إلى 9 سنوات مسألة ممكن تكون بسيطة، أما من 9 إلى 14 بتكون مميتة، لكن فعلا بتأثر جدًا على الأطفال».

كما انتقدت تحمل المرأة معاناة العلاقة الزوجية من أجل الأطفال، قائلة: «للأسف كل الستات المصريات يفكرن بهذا المنطق، للأسف حاجة في الجينات موجودة: عيشي وربي عشان خاطر ولادك! دي حاجة سخيفة جدًا».

وسردت أحد المواقف لابنها سليم الذي كان يعاني من فوبيا الانفصال في صغره، متابعة: «سليم عندما كان عمره 7 سنين كان لديه فوبيا من موضوع الطلاق بسبب تجربة زميله، وكان يقول لي: فلان زميلي مش عارف يتكلم لأن باباه ومامته انفصلوا، وعندما رأيت الطفل صعب عليَ ووجع قلبي جدًا».

