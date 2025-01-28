القوات المسلحة تنجح في إنقاذ عدد من السياح تعطل بهم بالون طائر

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نجحت عناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في إنقاذ ركاب بالون طائر "منطاد" بمحافظة الأقصر بعد جنوحه بسبب الرياح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمعاونة كافة أجهزة الدولة في أعمال البحث والإنقاذ.

البداية كانت بتلقي مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة تفيد بتعرض بالون طائر للجنوح بسبب الرياح وتعطله وهبوطه اضطراريًا بإحدى المناطق الجبلية شمال غرب الأقصر، ويحمل على متنه 24 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وعلى الفور، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام القوات الجوية بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الجوي بدفع طائرة مروحية لتحديد موقع الحادث ومعاونة عناصر الإنقاذ في الوصول إلى مكان سقوط المنطاد بالمنطقة الجبلية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والإدارية لهم.

ونجحت الجهود في إخلاء جميع السياح العالقين بمعاونة عناصر الشرطة المدنية.