مدرب منتخب شباب اليد: القرعة متوازنة وأحلامنا كبيرة ببطولة العالم

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أكد مجدي أبو المجد مدرب منتخب شباب اليد أن قرعة منتخبنا ببطولة العالم المقبلة جاءت متوازنة .

قال مدرب منتخب شباب اليد أن القرعة متوازنة وليست بالسهلة على الإطلاق في ظل وجود منتخبات قوية مثل إسبانيا والبحرين والسعودية .

أضاف: " سنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض بطولة العالم المقبلة ، في ظل السعي إلى المنافسة على المراكز الأولى بها " .

أوضح: " سنقدم خطة شاملة لمجلس إدارة اتحاد اليد لإعداد منتخبنا بشكل مميز خلال الفترة المقبلة من أجل الإعداد بشكل مثالي لخوض منافسات البطولة".

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة اليد قرعة بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة، المقررة في بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، البحرين، والسعودية.

نتائج القرعة بطولة العالم للشباب لكرة اليد للرجال 2025 كالتالي :-

المجموعة الأولى : النرويج وبولندا وسلوفينيا وأوروجواي.

المجموعة الثانية : النمسا والمجر والأرجنتين والبرازيل.

المجموعة الثالثة: السويد واليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الرابعة: البرتغال وكرواتيا والجزائر والفائز بكأس إنتركونتيننتال لكرة اليد.

المجموعة الخامسة : الدنمارك وفرنسا والمغرب والمكسيك.

المجموعة السادسة: أيسلندا ومقدونيا الشمالية ورومانيا، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

المجموعة السابعة: ألمانيا وتونس وصربيا وسويسرا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا ومصر والبحرين والمملكة العربية السعودية