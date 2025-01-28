رئيس الوزراء لأعضاء اللجنة الاستشارية السياسية: نتطلع لإعداد رؤى وردود حول التحديات المستقبلية المتوقعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتوجب العمل على وضع خطوات استباقية أو يكون لديها ردود بخصوص التحديات الجيوسياسية أو الدولية التي قد تحدث سواء مستوى العالم أو المنطقة الملتهبة أو المستوى المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وأضاف أن لجنة الشئون السياسية عليها وضع خطط ورؤى بشأن المستقبل، وإعداد خطوات التي يجب أن تتخذها الدولة للتعامل مع التحديات.

كما أكد مدبولي أن كل المستهدفات التي تضعها الدولة على الصعيد الاقتصادي مُدرجة أمام القطاع الخاص لتىنفيذها، بما يحقق الأرقام والطموحات في حين تلتزم الحكومة بدعم القطاع الخاص لإنجاز ذلك.

وشدد على أن المواطن البسيط لا يهمه مستوى التضخم أو حجم الدين أو نسبة النمو، لكن ما يهمه هو القدرة على استيفاء متطلبات حياة أسرته وأن يعيش بطريقة مريحة وألا يتعرض للضغوط التي واجهها في الفترة الماضية.

وأكد أن الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن بأن الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة على مدار 10 سنوات، والتحديات العاصفة التي واجهتها، يعقبها مردود إيجابي.