اختتام فعاليات المعسكر التدريبي الخامس لتمكين فتيات الأقصر

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اختتمت مديرية الشباب والرياضة في الأقصر فعاليات المعسكر التدريبي الخامس لتمكين الفتيات من خلال برنامج "الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار "لياقتي مهارتي – دوّي"، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشهد المعسكر مشاركة 100 فتاة، ليصل إجمالي المشاركات في المعسكرات الخمسة إلى 500 فتاة، ويأتي البرنامج بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر (الإدارة العامة للرياضة).

وأوضح صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن البرنامج يسعى إلى تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتعزيز دورهن في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية.

كما شهدت الفعاليات جلسات حكي تفاعلية قادها المدربون، حيث تناولوا مواقف مجتمعية وناقشوا كيفية التعامل معها.

وأشار الدكتور محمد عبدالوهاب، وكيل المديرية للرياضة، إلى أن البرنامج يندرج ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، ودمج كافة فئات المجتمع في أنشطة رياضية تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، إلى جانب تعزيز الصحة العامة والوعي الرياضي.