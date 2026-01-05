أحداث فنزويلا تقود الذهب للارتفاع إلى أعلى مستوى في أسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، لتقترب من ذروة قياسية إذ أدت الهجمات الأمريكية في فنزويلا إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 4447.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 29 ديسمبر. وبلغ المعدن النفيس مستوى قياسيا عند 4549.71 دولار في 26 ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير، ثلاثة بالمئة لتصل إلى 4457.4 دولار.

وقال ألكسندر زومبفه المتعامل في المعادن النفيسة لدى (هيرايوس ميتالز) في ألمانيا: "من الواضح أن الوضع المحيط بفنزويلا حفز مجددا الطلب على أصول الملاذ الآمن، لكنه ناجم أيضا عن مخاوف قائمة بشأن الظروف الجيوسياسية وإمدادات الطاقة والسياسة النقدية".

وزاد الذهب في عام 2025 بمقدار 64 بالمئة، وأسهم في ذلك التوتر الجيوسياسي وتخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعمليات شراء من بنوك مركزية والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

وهاجمت الولايات المتحدة فنزويلا واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو يوم السبت، وذلك في أكبر تدخل مباشر لواشنطن في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما في 1989.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين أمس الأحد، إنه ربما يأمر بشن ضربة أخرى في فنزويلا إذا لم تتعاون مع الولايات المتحدة وتفتح قطاعها النفطي وتوقف تهريب المخدرات.

وألمح أيضا إلى إمكانية القيام بعمل عسكري في كولومبيا والمكسيك إذا لم تحدا من تدفق المخدرات غير المشروعة.

والذهب الذي لا يدر عائدا أداة تقليدية للتحوط، ويميل إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر لمقرر صدوها يوم الجمعة، وتتوقع أيضا خفض الفائدة مرتين هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة لتصل إلى 76.99 دولار للأوقية. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة.

وارتفعت الفضة إلى مستويات قياسية جديدة بفضل تصنيف الولايات المتحدة لها معدنا حيويا وشحها في السوق وسط نمو الطلب.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 6.7 بالمئة ليسجل 2286.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 4.8 بالمئة إلى 1717.33 دولار للأوقية.