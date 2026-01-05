صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر أمام بنين

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، على التواجد في مقصورة ملعب أدرار، لدعم المنتخب المصري خلال مواجهته أمام بنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول من اللقاء متعادلًا سلبيًا مع منتخب بنين.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبيًا مع أنجولا.

في المقابل، تأهل منتخب بنين ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، بعدما حل ثالثًا في المجموعة الرابعة.

وحقق منتخب بنين، الملقب بـ«الفهود»، فوزًا وحيدًا على بوتسوانا، مقابل خسارتين أمام منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل الفائز من مواجهة مصر وبنين إلى دور الثمانية، حيث يضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو..