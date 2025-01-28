وفد رفيع من الناتو يبحث في الجزائر تعزيز التعاون المشترك

يزور وفد رفيع المستوى لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجزائر، ضمن مسعى تعزيز التعاون المشترك وتعزيز الحوار الثنائي.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، ان الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائرى، استقبل اليوم الثلاثاء، خافيير كولومينا، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية للناتو ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وكشف ذات المصدر أن اللقاء حضره ألوية وعمداء من وزارة الدفاع وأركان الجيش، وكذا أعضاء وفد الناتو .

وأبرز أن الفريق أول شنقريحة، أكد في كلمته أن هذه الزيارة تعكس إرادة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك، في إطار إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين، وهي تمثل فرصة لتبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة، وكذا البحث عن سبل تطوير التعاون المشترك.

واعتبر شنقريحة، أن الحوار المتوسطي للناتو ، الذي انضمت إليه الجزائر عام 2000، يعد أحد الأطر الهامة التي تتيح التشاور حول قضايا الأمن المشترك، والتصدي بفعالية أكثر للتهديدات التي تؤثر على استقرار المنطقة.

كما أكّد أن التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون قد مكّن الجانبين من إرساء شراكة متينة ومثمرة، ستسمح باستشراف فرص جديدة لتعاون مفيد وأعمق لكلا الجانبين، مرجحا أن تشهد هذه الشراكة دفعا جديدا من خلال اعتماد "برنامج الشراكة الفردي"، المتواجد قيد المباحثات.

بدوره، أشاد خافيير كولومينا، (حسب بيان وزارة الدفاع) بما لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدفع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره، مشيدا بجهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة.