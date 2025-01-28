مسؤولون أمريكيون: نتنياهو يأمل في لقاء ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أن يلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وإذا تمت الزيارة في هذا الإطار الزمني، سيكون نتنياهو أول قائد دولة أجنبي يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض منذ تنصيبه الأسبوع الماضي. وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه يمكن ترتيب التفاصيل عندما يسافر مبعوث الشرق الأوسط الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ولم يعلق البيت الأبيض بشكل فوري على هذه الخطط، التي كان موقع "أكسيوس" الإخباري أول من ذكرها. وقال المتحدث باسم نتنياهو، عومر دوستري، اليوم الاثنين على موقع "اكس" إن نتنياهو لم يتلق بعد دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض.

ومع ذلك، قال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى البيت الأبيض في فبراير لكنه لم يذكر موعدا محددا.