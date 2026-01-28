انتشال جثمان شابة من تحت أنقاض مبنى منهار في طرابلس بعد 4 أيام من البحث عنها

تمكن الدفاع المدني اللبناني، بعد أربعة أيام من البحث، من العثور على جثة المواطنة أليسار المير، التي كانت مفقودة تحت الركام وإنهاء عمليات البحث تحت الأنقاض بمنطقة القبة بطرابلس.



ووثقت المشاهد المصورة لحظة انتشال جثمان الشابة من تحت الأنقاض وسط حالة من الغضب والتجمهر لأبناء المنطقة وارتفاع أصوات التكبير.

وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان: "في تمام الساعة 23:15 من مساء اليوم (27 يناير)، تمكنت فرق الدفاع المدني من العثور على جثة المواطنة أليسار، التي كانت لا تزال عالقة تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في منطقة القبة – طرابلس فجر يوم السبت الماضي".



وأوضح البيان أن العثور على جثمان أليسار، وهي آخر أفراد العائلة العالقين تحت الأنقاض، يعني انتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي نُفذت بشكل متواصل منذ لحظة انهيار المبنى وحتى ساعة العثور عليها".

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن "جميع العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة ما زالوا على قيد الحياة وبجانب بعضهم البعض"، ما رفع منسوب الآمال لدى الأهالي في الساعات الأولى من الكارثة.

وكان المبنى السكني المؤلف من خمسة طوابق قد انهار فجر السبت الماضي في منطقة القبة – شارع الجديد بمدينة طرابلس شمال لبنان، ما أدى إلى احتجاز عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص تحت الركام، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات.