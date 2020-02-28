ترامب يختار سفير أمريكا بالنرويج لشغل منصب وزير الأسطول

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رشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السفير كينيث جون برايتوايت لشغل منصب وزير الأسطول الأمريكي.
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن البيت الأبيض الأمريكى أن جون كينيث برايتوايت يشغل منصب السفير الأمريكى لدى النرويج.