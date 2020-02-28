الصحة العالمية: نافذة الأمل لاحتواء فيروس كورونا المستجد تُغلق ببطء

قالت منظمة الصحة العالمية، إن "نافذة الأمل" لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تُغلق ببطء" داعية جميع مواطني الدول بعدم السفر في حالة الشعور بأعراض السعال أو الحمي.

وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف السويسرية، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الجمعة/ - أن "مختصّو الأوبئة يراقبون هذه التطورات بشكل مستمر، ورفعنا الآن تقييمنا لخطورة انتشار وتأثير كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جداً على مستوى العالم".

وقال المدير العام، إن المنطمة رفعت مستوى خطورة انتشار الفيروس إلى مرتفع جداً، مضيفاً أن هذا المستوى يُعد الأعلى لتقدير الخطورة "على الرغم من أنه لا يحدث فرقاً عملياً كبيراً في التصدي للوباء".

تجدر الإشارة إلى أن فيروس "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين على مستوى العالم لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.