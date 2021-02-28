ثلاثي هجومي للبنك الأهلي في مواجهة أسوان بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة أسوان، في المباراة المقررة في الثانية والنصف من عصر اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويقود البنك الأهلي في مباراة اليوم، أمير عزمي مجاهد، المدرب العام للفريق، في ظل غياب خالد جلال، الذي أعلن النادي مساء أمس، السبت، إصابته بفيروس كورونا.

ويحتل البنك الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، وبفارق النقاط فقط أمام الإنتاج الحربي، صاحب المركز السادس عشر، فيما يحتل أسوان المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

ويدخل البنك الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد دبش، محمد حامد وبهاء مجدي.

خط الوسط: فالديميرو ستريلا، معروف يوسف وأحمد ياسين.

الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياورا وفادي فريد.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني، محمود قاعود، محمود السيد، أحمد شرويدة، عاصم صلاح، أمير مدحت، كريم بامبو، محمد مثناني ومحمد عصام.