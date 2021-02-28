 قيرغيزستان تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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قيرغيزستان تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 9:51 ص

سجلت قيرغيزستان، اليوم الأحد، 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و229 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ناجمة عنه.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" - وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 52 حالة شفاء تام من المرض؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و179 حالة.. فيما بلغت حصيلة الوفيات 1464 حالة.

ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 358 مريضًا في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 20 مريضاً في حالة حرجة.


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