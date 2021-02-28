جرى إعطاء 4.2 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ109 آلاف و35 جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 2.3 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وكان التطعيم قد بدأ في إيطاليا منذ نحو 9 أسابيع.

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 2.91 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 97 ألفا و507 حالات، في حين تعافى من المرض 2.39 مليون من المصابين.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في إيطاليا منذ عام و4 أسابيع.

ويشار إلى تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة- ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.