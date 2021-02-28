كازاخستان تسجل 791 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كازاخستان 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 212 ألفا و809 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 590 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 196 ألفا و342 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 20 ألفاً و277 شخصاً، منهم 254 في حالة حرجة.