 ألمانيا تسجل 7890 إصابة جديدة بفيروس كورونا و157 وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 7890 إصابة جديدة بفيروس كورونا و157 وفاة خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 9:54 ص

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية أن البلاد سجلت 7 آلاف و890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المعهد - حسبما نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 157 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى أكثر من 70 ألف وفاة.

ومدد المشرعون الألمان - في وقت سابق من هذا الشهر - تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة في البلاد لمجابهة انتشار الفيروس حتى 7 مارس المقبل.


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