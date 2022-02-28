صحة المنوفية: الكشف الطبي على 1120 مواطنا خلال قافلة طبية في شبين الكوم

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية الراهب بمركز شبين الكوم على مدار يومين.



وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الصحية .



ومن جهتها، صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "باطنة، وأطفال، وجراحة، وعظام، ونساء وتوليد، وجلدية، رمد، أسنان "، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1120 مواطن من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم.



كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 119 مريضا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 17 حالة، وعمل الأشعة اللازمة لعدد 21 مواطنا، وتحويل 42 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية.



كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها .