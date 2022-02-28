إلغاء حضور لافروف جلسة مجلس حقوق الإنسان بسبب حظر تحليق طائراته

ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته بالقرب من دول الاتحاد الأوروبي.



وقال مصدر دبلوماسي في جنيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح بسبب حظر غير مسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي".



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.



وجاء في بيان الوزارة: "واصلت الولايات المتحدة اليوم، في تنسيق مع حلفائنا وشركائنا، الرد القوي على الغزو الروسي غير المبرر والمستفز والمتعمد لأوكرانيا، وذلك بواسطة فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".



وتوعدت الخارجية الروسية، بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.



وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو.