مسؤلة أوكرانية: مقتل أكثر من 210 وجرح 1100 شخص في الهجوم الروسي

قالت المسؤولة الحقوقية في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا إن أكثر من 210 أوكرانيين قُتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ أن بدأت العملية عسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأضافت ليودميلا دينيسوفا - وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - أنه مع بداية اليوم الرابع من الحرب، قتل أكثر من 210 أوكرانيين وجرح أكثر من 1100".. مشيرة إلى أنه يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كل يوم منذ بدء العملية الروسية.

ودعت المجتمع الدولي والشركاء الأوكرانيين إلى مواصلة تعزيز العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية.