 مسؤلة أوكرانية: مقتل أكثر من 210 وجرح 1100 شخص في الهجوم الروسي - بوابة الشروق
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مسؤلة أوكرانية: مقتل أكثر من 210 وجرح 1100 شخص في الهجوم الروسي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 فبراير 2022 - 4:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 فبراير 2022 - 4:14 ص

قالت المسؤولة الحقوقية في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا إن أكثر من 210 أوكرانيين قُتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ أن بدأت العملية عسكرية الروسية على أوكرانيا.
وأضافت ليودميلا دينيسوفا - وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - أنه مع بداية اليوم الرابع من الحرب، قتل أكثر من 210 أوكرانيين وجرح أكثر من 1100".. مشيرة إلى أنه يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كل يوم منذ بدء العملية الروسية.
ودعت المجتمع الدولي والشركاء الأوكرانيين إلى مواصلة تعزيز العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية.

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