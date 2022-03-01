تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية إلى غد الثلاثاء

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن جلسة المجلس لمنح الثقة للحكومة الليبية تأجلت لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة.

ولم يضف بليحق على صفحته بموقع فيسبوك أي تفاصيل أخرى حول الجلسة التي تأجلت صباحا وعقدت مساء اليوم الإثنين "على غير المتوقع"، ولم تبث مباشرة على الهواء على غير العادة.

وعقد مجلس النواب الليبي جلسة في مقره المؤقت بطبرق تقاطعت الأنباء حول عدد الحاضرين فيها من النواب.

وخصصت الجلسة لمناقشة ومنح الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا الخميس الماضي، وكشف عنها اليوم، لتتضمن 30 وزيرا و 8 وزراء دولة، بالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء.

وأفاد مكتب باشاغا الإعلامي في خبر نشره بعد تأجيل الجلسة أن " باشاغا بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب غداً الثلاثاء من أجل نيل الثقة".

وكشفت مصادر لموقع بوابة الوسط الليبية عن "وجود خلافات داخل أروقة مجلس النواب حول مَن سيتقلد وزارتي الدفاع والداخلية، ومنصب النائب الأول لرئيس الحكومة قبيل الجلسة. في حين كشفت قناة ليبيا الأحرار عن وجود خلافات بين النواب حول تسمية نائبي الرئيس علي القطراني من الشرق وسالم الزادمة وحميد حومة من نواب الجنوب.