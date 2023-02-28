مستشار الرئيس: تحول كورونا إلى فيروس تنفسي شائع يتطلب عدة أشهر

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من استخدام حقنة البرد، مشددًا على أهمية منع الاستخدام العشوائي وغير الطبي وغير الدقيق لتلك المستحضرات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن استخدام الأدوية بطريقة عشوائية، وخليط من أدوية الروماتيزم والمضادات الحيوية، يسبب مشكلات صحية كبيرة.



وشدد على أهمية زيارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب، حال الإصابة بنزلات البرد، منوهًا ان بعض المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وحساسية الصدر، أكثر عرضة للمشكلات ومضاعفات كورونا ونزلات البرد.



وذكر مستشار الرئيس للصحة، أن إصابات كورونا في مصر ليست كبيرة، مؤكدًا أن العديد من الحالات تعالج منزليًا، بينما تحتاج حالات أقل لدخول المستشفيات والرعايات المركزة.



وأكد أن الإصابات المسجلة لا تشكل مظهرًا من مظاهر تسجيل موجة جديدة، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أهمية الاستمرار في الترقب والحذر، وعلاج كل حالة وما تشكوه من أعراض، ومتابعتها من طبيب متخصص.



ونوه أنه لا يمكن القول بعبور أزمة كورونا أو انتهائها، حتى إعلان منظمة الصحة العالمية لذلك، وتحول كورونا إلى فيروس تنفسي شائع أو منتشر في العالم، قائلًا إن الأمر يتطلب عدة أشهر حتى يتحقق.



وحذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام حقنة البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد، حيث أكدت أن أخذها قد يعرض الشخص للوفاة.



وأشارت الوزارة في منشور لها، أن حقنة البرد غير مصرح باستخدامها لعلاج البرد، ومن الخطر أخذها بأي صيدلية.