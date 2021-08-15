دراسة علمية: صلة محتملة بين الأرق وخطر الإصابة بالنوبات القلبية

أظهرت دراسة جديدة، وجود صلة محتملة بين الأرق وخطر الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة عند النساء.

وبينت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بغض النظر عن العمر، وأن النوبات القلبية تحدث في كثير من الأحيان لدى النساء المصابات بالأرق، وفق وكالة سبوتنيك.

ونظرا لأن الأرق يرتبط ارتباطا وثيقا بأمراض القلب والأوعية الدموية، قرر الباحثون تقييم مدى ملاءمة الحالة كعامل خطر محتمل لاحتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية.

وعادة ما تحدث النوبة القلبية، عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، بما في ذلك نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، كما يعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية المؤدية للحالة.

وكشف تحليل الدراسات حول الأرق عن وجود علاقة كبيرة بين الحالتين، ووجد أنّ الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية 1.69 مرة من الأشخاص الذين لا يعانون من الأرق.

ووجد الفريق أيضا ارتباطا بين زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب ومدة النوم ليلا.

وتوصل إلى أن الأشخاص الذين ناموا خمس ساعات أو أقل هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 1.56 مرة للإصابة بنوبة قلبية من الأشخاص الذين ينامون سبع أو ثماني ساعات في الليلة.

ولأن الأرق هو اضطراب النوم الأكثر شيوعا الذي يؤثر على عامة الناس، قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تدفع المجتمع الطبي إلى اعتباره عامل خطر لاحتشاء عضلة القلب.

ووفقا لهم، يجب أيضا تضمين النوم في المبادئ التوجيهية للوقاية من النوبات القلبية.

والأرق هو اضطراب النوم الأكثر شيوعا، ولكن من نواحٍ عديدة، لم يعد مجرد مرض، إنه خيار للحياة، في ظل عدم إعطاء الأولوية للنوم بشكل صحيح.