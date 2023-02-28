مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات إصدار التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وذكر النائب، أن قرار رئيس الجمهورية يساهم أيضا في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، فضلا عن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

يذكر أن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية جاء متمشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات مؤكدة موافقتها على القرار الجمهورى.

وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للتعريفة الجمركية المشار إليها من وجود بعض الصعوبات الفنية في التفرقة بين صنف وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم عن تلك التي ترد بمشغلات أو دوائر تحكم نظراً لقيام منظمة الجمارك العالمية بتجميع كل وحدات لوحات العرض المسطحة من البنود المنتشرة بجدول التعريفة الجمركية في بند جمركي واحد باستخدام البند الدولي 85,24، الأمر التي يتطلب تعديل بعض بنود وفئات التعريفة الجمركية لتتوافق مع النظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية، ولتشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في مصر.

وأضافت اللجنة في تقرير لها: روعي عند إعداد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية برقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، القواعد والأسس التالية وهى تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة والتي تتمثل في:

• تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على هذه الأصناف ما بين (5 - 30%) وذلك طبقا لما صرح به رئيس مصلحة الجمارك.

• إعفاء وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم من بلورات سائلة LCD التي تدخل في الصناعات الإلكترونية وكذلك التي تعمل بصمامات ثنائية باعثة صديقة البيئة وغير ذلك من ضريبة الوارد.