 تاس الروسية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة موسكو.. ولا يوجد إصابات أو أضرار - بوابة الشروق
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تاس الروسية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة موسكو.. ولا يوجد إصابات أو أضرار

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 2:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 2:32 م

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبييف، سقوط طائرة مسيرة في منطقة موسكو، دون التسبب في وقوع ضحايا أو أضرار.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فوروبييف القول، إنه من المرجح أن الطائرة المسيرة كانت تستهدف أحد منشآت البنية التحتية المدنية.

وقالت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، نقلا عن مسؤول لم تسمه، إن الطائرة المسيرة سقطت قرب مركز توزيع الغاز بالقرب من كولومنا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديجيا في جنوب روسيا.

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