ثنائي هجومي لـ إنبي أمام المصري في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لإنبي، تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر لها اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: علي فوزي، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مروان داود.

خط الوسط: أحمد يوسف، أحمد العجوز، محمد عبد العاطي، إيريك تراوري.

خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، عبد العزيز البلعوطي و محمد حامد وعمرو مرعي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وصلاح زايد وأحمد عيد وناصر مودي وعماد ميهوب.