جمال محمد علي: أغلب المدربين في مصر لا يملكون رخصة تدريبية

قال جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، إن هناك حالة حزن بسبب إخفاق منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا بالقاهرة.

وتابع جمال علي في تصريحات تليفزيونية: "منصب مدير إدارة المدربين يعمل تحت الإدارة الفنية والخاصة بجميع المنتخبات الوطنية، وتهدف لاختيار وتطوير المدربين حسب بعض المعايير وهي الآن إدارة مستقلة".

وأضاف: "سوف يتم دراسة حالة منتخب الشباب، خاصةً، أنه لم يحرز أي هدف في البطولة على أرضه وسوف يتم تحليل هذا الأمر، وسوف يتم وضع أسس للعلاج".

واستطرد جمال علي: "اللجنة أساس عملها هي رخص المدربين، وهناك بعض المدربين يخلطوا بين الرخصة والدبلومة والدراسة، ولا بد من أن يحصل المدربين على رخصة لمدة ثلاث سنوات ثم تجديدها، وإذا لم يحدث سوف يواجه مشكلة في نزول الملعب وأغلب المدربين في مصر لا يملكوا رخصة، وسوف يتم تطويرهم للحصول على رخصة".

وأردف مدير إدارة المدربين: "هناك معايير لاختيار المدربين، وكل مرحلة لها تطورها وأهدافها، والمدرب أن يكون له فكر إداري ودراسات خاصة وكيفية التعامل مع اللاعبين".

واختتم: "استبشر خيرًا في المنتخبين الأولمبي والأول في المرحلة المقبلة، ونعمل على تطوير المدربين من خلال ورش عمل ومحاضرات وسيكون هناك تعاون مع أحد الخبراء لفعل ذلك الأمر".