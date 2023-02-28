بروتوكول تعاون بين إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي و«سينميديا»

في إطار دعم التعاون بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي والشركة العربية لفنون السينما والتليفزيون والاتصال "سينميديا لمهارات التعليم" برئاسة المهندس أسامة الشيخ، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي و"سينميديا لمهارات التعليم".

يتضمن البروتوكول دعم التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها تدريب الإعلاميين والمتخصصين التابعين للاتحاد، والذين يمثلون 57 دولة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني، بشكل يرسخ العلاقات بين الجانبين ويضمن تحقيق أعلي مستويات الأداء.

كما يهدف البروتوكول إلى تنمية وتطوير وتدريب كافة المهتمين بالمجال الإعلامي والمجالات الإدارية والتقنية.