كيف تمكن رجل من لم شمل نحو 300 عائلة قطع الاستعمار البريطاني أوصالها؟

"اكتشفنا أنه كان متعلما وكان يتحدث اللغة الإنجليزية. عمل منير الدين في مزارع السكر. كما عمل لاحقا كمترجم. بعد انتهاء فترة تعاقده كعامل سخرة، أصبح منير الدين مدرسا، ثم فتح محلين تجاريين. كان لديه زوجتان وخمسة أبناء. البيت الذي عاش فيه ورثه أبناؤه، ولكنه دمر في حريق".

لقاء الأقارب المفقودين منذ زمن بعيد

الكثير من عمال السخرة الذين كانوا مرتبطين بعقود طويلة الأجل مثل منير الدين كوّنوا أسرا وتوفوا في بلاد بعيدة. وبينما كان يبحث شمس الدين عن معلومات عن منير الدين، تمكن من تتبع ثلاثة فروع من شجرة عائلته.

"أبحر والد جدة أبي من جهة الأم، محمد موكتي، من ميناء كالكتا عام 1852".

كان موكتي هو أقدم شخص في عائلة شمس الدين يتمكن من تحديد هويته. كان منير الدين يبلغ 23 عاما فقط في ذلك الوقت. احتوت الوثائق على أسماء القرى التي جاء منها العمال ابتداء من عام 1859 فقط. ويعني ذلك أن لا أحد يعلم من أي قرية أو بلدة جاء منير الدين.

عندما بدأ في تتبع شجرة عائلته من جهة الأم، وجد أن ذلك الفرع من العائلة جاء في فترة لاحقة، في أعوام 1865 و 1868 و1870 و1875، وهو ما يعني أنه لم يتمكن من تحديد القرى التي أتوا منها بالضبط.

"جدة جد أمي من جهة أمه، واسمها جوسيمية، وصلت على متن السفينة ويلتشير التي أبحرت من 25 أغسطس/آب وحتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1870، وقد تمكنتُ من العثور على أحفاد أحفاد أخيها جومان جولاه في ولاية أوتار براديش".

ورغم أن شمس الدين لم يتمكن من العثور على جوسيمية في وثائق ملكية الأراضي الهندية، من خلال اطلاعه على سجلات الوفيات واستخدام البيانات التي حصل عليها منها، اكتشف جزءا من الفرع المفقود من شجرة عائلته.

ثم ذهب إلى الهند وعثر عليهم، وحالفه الحظ إذ تمكن من مقابلة أسلاف سيدة تدعى بونغي، وهي آخر من أتى من أفراد عائلته ضمن نظام السخرة من الهند إلى جزر الكاريبي في عام 1872. وصلت بونغي إلى ترينيداد ولم يكن عمرها قد تجاوز السبعة أعوام برفقة والديها وإخوتها الثلاثة. وسعد شمس الدين بلقاء أقارب بونغي في كل من جزر الكاريبي والهند.

"لدي صورة فوتوغرافية واحدة لبونغي التي توفيت في عام 1949، عندما كان عمري ثلاث سنوات. لقد عاشت لترى أحفاد أحفادها. كانت أسرتها تظن أنها بلغت من العمر 115 عاما عند وفاتها، لكنني اكتشفت أن عمرها كان 84 سنة فقط".