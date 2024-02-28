حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة الإسلامية استهدفوا مواقع للقوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وجاء في بيان لحزب الله تم بثه عبر تلجرام اليوم أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة1500 بتوقيت جرينتش) انتشاراً ‏للجنود الإسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات ‏مباشرة.‏

وتابع أنه، تم أيضا استهداف موقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏