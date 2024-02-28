حماس تعلق على رسالة عباس لأبو الغيط بشأن اليوم التالي لحرب غزة: تأخرت كثيرا

قال عضو المكتب السياسي لحركة في حركة حماس محمد نزال، إنّ هناك حاجة لنقلة نوعية في المسار الوطني الفلسطيني.



جاء ذلك تعقيبًا على رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص الموقف من اليوم التالي للحرب على غزة.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، أن هذه الرسالة تأخرت كثيرًا.



وأوضح أنه يجب إعادة بناء وترميم البيت الفلسطيني بما يتناسب مع حجم المعركة المشتعلة في قطاع غزة.



وأشار أنّ هذا الأمر يقتضي الانتقال من حالة الركود والسلبية التي تعيشها الساحة السياسية الفلسطينية إلى حالة التفاعل والانطلاق والبناء على المكتسبات الاستراتيجية التي قال إن معركة 7 أكتوبر حققتها.



وشدد على أن هذا الأمر يتوجب العمل عليه في إطار المسار الوطني الفلسطيني.



وجاءت هذه التصريحات تعقيبًا على رسالة بعث بها عباس إلى أحمد أبو الغيط، سلمها له سلم مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك.



وتضمنت الرسالة، الموقف الفلسطيني الثابت للرفض القاطع فيما يتعلق بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للعدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة.



وقال العكلوك، إن عباس أكد في الرسالة، التمسك في قطاع غزة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأنهم على استعداد لعمل ما يلزم لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى القانون الدولي وإلى قرارات الشرعية الدولية وإلى حل الدولتين.